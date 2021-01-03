وزير الاتصالات يتفقد أعمال تطوير متحف البريد

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي، في منطقة العتبة بوسط القاهرة، تزامناً مع ذكرى إنشاء البريد المصري الذي يوافق 2 يناير من كل عام، رافقه الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

وقال طلعت إن عيد البريد المصري هو يوم تاريخي مشهود يمثل علامة فارقة، ونقطة تحول في تاريخ البريد، حيث نقلت ملكية البوسطة الأوربية إلى الحكومة المصرية في 2 يناير 1865، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل به كل عام.

ووجه التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجميع العاملين بالهيئة، بمناسبة عيد البريد؛ وحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين خاصة في ظل الدور الهام للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، متمنيًا للعاملين دوام التوفيق.

ومن جانبه، هنأ الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد جميع العاملين، بمناسبة عيد البريد، قائلاً: "زملائي الأعزاء أهنئكم وأشكركم لقد جسدتم طوال الفترة الماضية نموذجًا يحتذى به في تحمل المسئولية، والإصرار على أداء رسالتكم على أكمل وجه، رغم كل التحديات والصعاب التي نمر بها حالياً، وأدعوكم إلى بذل مزيد من الجهد في سبيل رفع كفاءة أداء البريد المصري، وتقديم جميع الخدمات الجماهيرية للمواطنين بكل كفاءة ويسر".