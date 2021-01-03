إسرائيل: تسجيل 3977 إصابة جديدة بكورونا وتطعيم ما يزيد على مليون شخص

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأحد، 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية -في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ433 ألف حالة، تعافى منها 380 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3391 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 7 حالات أمس السبت، بينما كشفت وجود 729 حالة خطرة و179 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بأن بلاده أكملت أسبوعها الثاني من حملة التطعيم بتلقيح مليون و90 ألف شخص.