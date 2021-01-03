العراق يعلن تدمير وكر لداعش في كركوك

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الاحد عن تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في كركوك، 250 شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "مفرزة من مخابرات كركوك تحركت بالتنسيق مع قوة من اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية إلى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش"، مشيرة إلى أنه "كان يستخدم للإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية".

وأضافت أنه تم العثور داخل الوكر على مواد غذائية وبطاريات شحن وعاكسات وأسلاك كهربائية وأدوات للطبخ.