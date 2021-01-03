ضبط 57600 كيس شيبسي منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم السبت، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

يأتي ذلك حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك لمواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد بتمكن سمير البلكيمي، رئيس الرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة، من ضبط كميات من المواد الغذائية بمركز كفر الدوار، بلغت 57600 كيس شيبسي منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام بداخل أحد الأماكن.

وتمكنت الحملة من تحميل 15سيارة نقل، وتم التوجه إلى أحد المخازن، والتحفظ على جميع الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية.