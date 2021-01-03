 ضبط 57600 كيس شيبسي منتهية الصلاحية بالبحيرة - بوابة الشروق
الأحد 3 يناير 2021 2:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

ضبط 57600 كيس شيبسي منتهية الصلاحية بالبحيرة

شيبسي منتهي الصلاحية
شيبسي منتهي الصلاحية
خميس البرعى
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 1:56 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 1:56 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم السبت، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

يأتي ذلك حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك لمواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد بتمكن سمير البلكيمي، رئيس الرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة، من ضبط كميات من المواد الغذائية بمركز كفر الدوار، بلغت 57600 كيس شيبسي منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام بداخل أحد الأماكن.

وتمكنت الحملة من تحميل 15سيارة نقل، وتم التوجه إلى أحد المخازن، والتحفظ على جميع الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك