دراسة: امتلاء الخلايا بالدهون الزائدة يتسبب في إصابة الإنسان بأمراض مختلفة

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أنه عند امتلاء الخلايا الدهنية في الجسم بالدهون الزائدة، تلتهب الأنسجة المحطية بها، حيث إن هذا الالتهاب المزمن منخفض المستوى هو أحد العوامل الدافعة وراء العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة.

فيما اكتشف علماء في جامعة جنوب غرب واشنطن نوعًا من الخلايا المسؤولة، على الأقل في الفئران، عن إحداث هذا الالتهاب في الأنسجة الدهنية.

وقد تؤدى النتائج المتوصل إليها، في تطوير طرق جديدة لعلاج السمنة، لذا قالت الدكتورة رانا جويتا، أستاذ مساعد الطب الباطني في كلية الطب جامعة واشنطن: "أنه من الأمراض المصاحبة التى نربطها بزيادة الوزن، السرطان، السكر وأمراض القلب والعدوى".

وأضافت: "فمن خلال تحديد هذة الخلايا ، اتخذنا خطوة نحو فهم بعض الأحاث الأولية التى تساهم في هذا الالتهاب، وعندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر مما هو مطلوب يتم تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون ثلاثية داخل الأنسجة الدهنية ، والمعروفة أيضا باسم الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT)".

ويعرف الباحثون أنه في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، تصبح الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT) مرهقة، وتبدأ الخلايا الدهنية في الموت وتنشط الخلايا المناعية؛ لكن الآلية الدقيقة التي يحدث بها هذا الإلتهاب ليست مفهومة تمامًا حتى الآن.

فيما ركزت العديد من الدراسات على جزيئات الإشارات التي تنتجها الخلايا الدهنية أو الخلايا المناعية في الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT)، والتي قد تساهم في الالتهاب.