احتفل فنانو البيت الفني للمسرح بحصد جوائز الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح، وذلك بالتقاط الصور التذكارية عقب حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمسرح الأوبرا الكبير بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان يوسف اسماعيل.



أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بالجوائز المتميزة التي حصلت عليها عروض البيت الفني للمسرح، المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13، حيث حصل البيت الفني للمسرح على 13 جائزة من جوائز المهرجان.

وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح، أنه في مقدمة حاصدي جوائز المهرجان هذا العام عرض «فراح القبة»، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، والذي حصل على جائزة أفضل عرض، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور، على جائزة أفضل إخراج، وأفضل درامتورج، وعبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، وجورج أشرف على جائزة أفضل دور ثان رجال مناصفة، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة عن نفس العرض.

وحصل عرض «المتفائل» من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لسهر الصايغ، وأفضل أشعار لطارق علي، وأفضل تصميم استعراضات لضياء شفيق، وجائزة أفضل موسيقى لهشام جبر.

كما شملت قائمة جوائز البيت الفني للمسرح أيضا، جائزة أفضل مؤلف مناصفة لإبراهيم الحسيني، وجائزة أفضل تصميم أزياء لمحمد فتحي عن عرض «ظل الحكايات» من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء لعايدة فهمي عن دورها في عرض «حريم النار» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

وأكد الفنان إسماعيل مختار صمود المسرح والمسرحيين، بالرغم من أنه عام عصيب على المسرحيين، هناك تنوع في الإنتاج المسرحي والذي أتى كانعكاس لسياسة وزارة الثقافة ودعم الدولة للمسرح كأحد أرقى الفنون وأكثرها التحاما بالجمهور، بالإضافة إلى تبني الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لعدد من المبادرات والتجارب المسرحية المهمة، وهو الأمر الذي أحدث حراكا مسرحيا مهما خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجه رئيس البيت الفني الشكر والتقدير لكل العاملين بعروض البيت الفني للمسرح لتفانيهم وإبداعهم خلال هذا العام رغم الصعوبات التي واجهت المسرحيين، مما أظهر العروض كعادتها في مستوى متميز شهد به الجميع، وهنأ جميع القائمين على المهرجان القومي للمسرح المصري بنجاح هذه الدورة رغم الظروف العصيبة التي واجهتها هذا العام.





