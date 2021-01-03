احتفل فنانو البيت الفني للمسرح بحصد جوائز الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح، وذلك بالتقاط الصور التذكارية عقب حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمسرح الأوبرا الكبير بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان يوسف اسماعيل.
أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته بالجوائز المتميزة التي حصلت عليها عروض البيت الفني للمسرح، المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13، حيث حصل البيت الفني للمسرح على 13 جائزة من جوائز المهرجان.
وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح، أنه في مقدمة حاصدي جوائز المهرجان هذا العام عرض «فراح القبة»، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، والذي حصل على جائزة أفضل عرض، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور، على جائزة أفضل إخراج، وأفضل درامتورج، وعبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، وجورج أشرف على جائزة أفضل دور ثان رجال مناصفة، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة عن نفس العرض.
وحصل عرض «المتفائل» من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لسهر الصايغ، وأفضل أشعار لطارق علي، وأفضل تصميم استعراضات لضياء شفيق، وجائزة أفضل موسيقى لهشام جبر.
كما شملت قائمة جوائز البيت الفني للمسرح أيضا، جائزة أفضل مؤلف مناصفة لإبراهيم الحسيني، وجائزة أفضل تصميم أزياء لمحمد فتحي عن عرض «ظل الحكايات» من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء لعايدة فهمي عن دورها في عرض «حريم النار» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.
وأكد الفنان إسماعيل مختار صمود المسرح والمسرحيين، بالرغم من أنه عام عصيب على المسرحيين، هناك تنوع في الإنتاج المسرحي والذي أتى كانعكاس لسياسة وزارة الثقافة ودعم الدولة للمسرح كأحد أرقى الفنون وأكثرها التحاما بالجمهور، بالإضافة إلى تبني الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لعدد من المبادرات والتجارب المسرحية المهمة، وهو الأمر الذي أحدث حراكا مسرحيا مهما خلال السنوات القليلة الماضية.
ووجه رئيس البيت الفني الشكر والتقدير لكل العاملين بعروض البيت الفني للمسرح لتفانيهم وإبداعهم خلال هذا العام رغم الصعوبات التي واجهت المسرحيين، مما أظهر العروض كعادتها في مستوى متميز شهد به الجميع، وهنأ جميع القائمين على المهرجان القومي للمسرح المصري بنجاح هذه الدورة رغم الظروف العصيبة التي واجهتها هذا العام.