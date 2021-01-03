فلسطين: 24 تدنيسا للأقصى ومنع رفع الأذان 46 وقتا بالحرم الإبراهيمي ديسمبر الماضي

أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن أكثر من 24 تدنيسا، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شهده المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، فيما منع رفع الأذان 46 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، خلال شهر ديسمبر الماضي.

واستعرضت الأوقاف -في تقرير اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى، والاعتداء على الكنائس والمساجد، ومواصلة سياسة الحصار وإطباق الخناق على المصلين من قبل سلطات الاحتلال، ومواصلة عملية المخططات التهويدية.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال فرض سياسة العقاب على رواد المسجد الأقصى، وحرم الآلاف من الصلوات فيه، وسط سماحه لقطعان مستوطنيه من تدنيسه، ورعايته لما تسمى منظمات من أجل الهيكل لدعواتهم التحريضية ضد المسجد الأقصى وموظفيه.

وشهد هذا الشهر قيام عناصر من مخابرات الاحتلال باقتحام المصليات المسقوفة في المسجد، وأجروا جولة بداخلها، وما يسمى قادة اتحاد منظمات جبل الهيكل دعت جمهور المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتحويل هذا الشتاء إلى "شتاء يهودي"، تتوالى المخططات التهويدية بمدينة القدس من أجل إضفاء الطابع اليهودي وترويج الرواية الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، أن ممارسة الاحتلال التعسفية طالت المسجد الأقصى والإبراهيمي ومساجد وكنائس، وإبعادات واعتقالات لحراس وسدنة الأقصى، وتحريضات عنصرية، بصورة متزايدة.

وحذر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي ضد القدس والمسجد الأقصى وأهله، مطالبا العالمين العربي والإسلامي التعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر المحدقة بالوجود الفلسطيني بالقدس وبالمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.

وفي المسجد الإبراهيمي واصل الاحتلال نفس السياسة كل شهر بمنع رفع الأذان لـ46 وقتا تحت حجج واهية، ومارس سياسته التعسفية بتحديد أعداد المصلين خاصة وقت الجمعة.