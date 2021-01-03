التعليم: صرف الزيادات المالية للمعلمين بداية يناير الجاري

• الزيادة تضمنت حافز الأداء الشهري وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50%

يستعد المعلمون لصرف الزيادات المالية التي أقرها مجلس النواب على رواتب المعلمين بداية من شهر يناير الجاري، حيث تم زيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل في 30 يونيو 2020.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، وأن صرف الزيادات الجديدة سيكون بداية من شهر يناير.

وأشار شوقي إلى أن الزيادة تضمنت حافز الأداء الشهرى بنسبة 50%، وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50%، ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة 25% مكافأة امتحانات النقل، و250 جنيها حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة، و150 جنيها للوكيل شهريا، بمتوسط زيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

من جهته، قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور رضا حجازي، إن الزيادة المالية سيستفيد منها أعضاء هيئة التدريس جميعا بلا استثناء، موضحا أن قرار ترقية قرابة 300 ألف معلم خلال الفترة الماضية سيكون له دور كبير في حصول هؤلاء المعلمين على زيادة أكبر ببدل المعلم حسب الوظيفة الأعلى التي تم تسكينهم عليها.

وأكد حجازي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تهتم بملف المعلمين بشكل كبير لأنهم عصب المنظومة التعليمية وبدون معلم قوي ومتمكن من مادته لن تسير الأمور فى المدرسة كما يجب.