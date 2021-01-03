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الكويت: 260 إصابة جديدة بكورونا ولاوفيات خلال 24ساعة

الكورونا في الكويت - ارشيفية
الكورونا في الكويت - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 10:20 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 10:20 م
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال24 الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 151343 في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 53 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 281 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 147271 حالة.

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