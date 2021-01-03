صحة البحر الأحمر: هناك مخزون كافي من الأكسجين بالمستشفيات

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن مستشفيات المديرية بكافة مدن المحافظة يوجد بها مخزون كافٍ من الأكسجين، ولا يوجد أي نقص.

وأضاف مرعي، في تصريحات صحفية، أن هناك مخزونًا من الأسطوانات والخزانات السائلة، وأن المديرية توفر مخزون الأكسجين أولًا بأول في جميع المستشفيات، من مدينة حلايب جنوبًا وحتى مستشفى رأس غارب شمال المحافظة، لافتًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات والعيادات الخارجية، ومهام الأطباء والتمريض، وأنه لا يوجد أي نقص بالمواد اللازمة لعلاج حالات كورونا.

وأوضح أن حالات العزل المنزلي المسجلين يتم متابعتها من خلال فرق طبية متخصصة، وأنه في حال احتياج المريض الأكسجين يتم نقله على الفور للمستشفى، ويتم اتخاذ اللازم حياله في مستشفيات المدن.