 ماليزيا: إصابات كورونا 117 ألفا و373 والوفيات 483 - بوابة الشروق
الأحد 3 يناير 2021 8:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

ماليزيا: إصابات كورونا 117 ألفا و373 والوفيات 483

د ب أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 7:39 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 7:39 ص

 أعلنت وزارة الصحة الماليزية مساء يوم السبت تسجيل 2295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 117 ألفا و 373 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم ايضا تسجيل 9 وفيات.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن تطورات تفشي كوفيد-19، إن عدد الحالات التي لا تزال تخضع للعلاج يبلغ 22 الفا 398 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 483 حالة، وفقا لوكالة أنباء برناما الماليزية.

وأضاف أن العدد اليومي للحالات المتعافية يبلغ 3321 حالة ليصبح إجمالي عددها 94492 حالة .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك