أهالي يضبطون لصا أثناء محاولته سرقة توكتوك بالدقهلية

أمسك أهالي قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لصًا؛ بعدما ضبطوه أثناء محاولتة سرقة توكتوك من القرية، وسلموه إلى الشرطة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، بضبط عدد من الأهالي لص أثناء محاولته السرقة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن "محمد ص." 22 سنة، سائق توكتوك، و"محمود ح." 20 سنة، سائق مقيم في قرية صهرجت الكبرى، ضبطا "محمد ع." 26 سنة، عاطل مقيم مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه حاول سرقة التوكتوك الخاص بالأول، وتبين إصابة المتهم بجرح قطعي في الرأس وجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى، واشتباه نزيف بالصدر نتيجة تعدي الثاني عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة".

تحرر المحضر 5/ 2021 جنح مركز ميت غمر، وأخطرت النيابة العامة، ونقل المصاب إلى مستشفى ميت غمر، والتحفظ على أطراف الواقعة والسلاح المستخدم.