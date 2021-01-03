المترو: لن نتهاون في فرض ارتداء الكمامات وتوقيع الغرامات على المخالفين

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حرصها على سلامة جمهور الركاب باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا من تطهيرو تعقيم المحطات وإضافة قطارات إضافية في أوقات الذروة لمنع الزحام.



وقال المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، إن الشركة تنفذ ما عليها من إجراءات وقائية وتصدر بيانات تحذيرية للركاب عبر الإذاعة الداخلية للمترو بجميع المحطات للتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة أو التعرض للغرامة الفورية المقررة بـ50 جنيهًا.



وأضاف عبد الهادي، لـ"الشروق"، أن الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات تشن حملات مفاجئة بمختلف المحطات بخطوط المترو الثلاثة لتوعية الركاب بخطورة انتشار الفيروس وتوقيع الغرامات على المخالفين لقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.



وأكد المتحدث باسم المترو: لن نتهاون في ارتداء الكمامة وسيتم توقيع العقوبة وفقًا للقرارات الجديدة لمجلس الوزراء، حرصًا على سلامة جميع الركاب، مشيرًا إلى أن الشركة وفرت الكمامات في شبابيك التذاكر يمكن للراكب شرائها وقت استقلال المترو.