جامعة الأزهر عن اختبارات الكورال: نؤيد ما يؤدي للرقي الفكري والوجداني

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر شروط الانضمام لكورال الجامعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «توجد لجنة من الخبراء تجري اختبارات للطلاب المتقدمين، بعد تحديد عدد من المواصفات اللازمة للانضمام»، مشيرا إلى أن مشاركة جامعة الأزهر في مسابقة إبداع تأتي للسنة العاشرة على التوالي.

وأوضح أن جامعة الأزهر فازت في تخصصات الغناء الفردي والجماعي والإنشاد الديني خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الموسيقار حلمي بكر أشاد بالمتسابقين من جامعة الأزهر، مؤكدا أن الجامعة ترعى الموهوبين.

وأشار إلى أن بعض الخريجين الذين شاركوا في المسابقات عبر السنوات الماضية، التحقوا بالعمل في التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

وتابع «شروط الكورال تتضمن الأداء الصوتي وفقا لما يحدده الخبراء، التمتع بالأصوات الراقية والثقافات الواسعة، أداء مقطوعتين الأولى اختيارية، والثانية من أعمال أم كلثوم أو عبد الوهاب أو عبد الحليم»، مشيرا إلى أن لجنة الاختبارات تضم عدد من المتخصصين والفنانين.

واختتم «نحن نؤيد كل ما يؤدي إلى الرقي الفكري والوجداني، ونربي أبنائنا على هذه النزعة».