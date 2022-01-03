تفاصيل طرح 100 ألف شقة للإيجار المفروش للمقبلين على الزواج

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مبادرة إنشاء 100 ألف شقة للإيجار المفروش للشباب المقبل على الزواج.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى دراسة إمكانية تمليك تلك الوحدات للشباب بعد إيجارها، مؤكدة مناقشة كيفية تمويل البرنامج الخاص بتلك الوحدات.

ولفتت إلى بحث إمكانية إقامة تلك الوحدات على أراضي قريبة من العمران؛ للتيسير على المواطنين، قائلة إن هناك شققا معدة وجاهزة سيتم البدء فيها بخصوص ذلك المشروع، وأماكن أخرى سيتم التواصل مع المحافظات بشأنها، موضحة أن تلك الشقق لن تكون في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن محافظات الصعيد لها الأولوية القصوى في هذا المشروع، مضيفة أنه سيتم عمل دراسات مالية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات.

وأكدت أنه سيتم منح هذه الشقق للمتزوجين حديثًا، لافتة إلى أنه سيتم تجهيز الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأكدت أنه يمكن تمليك تلك الوحدة منتصف المدة؛ حسب رغبة الساكن، مشيرة إلى طرح إعلان وحدات سكنية للتخصيص لمنخفض الدخل.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان الشهر المقبل عن تفاصيل مبادرة سكن مصر للإسكان، مؤكدة أن اجتماع مجلس الوزراء، استعرض مزايا الصناديق العقارية.

وقالت إن مدينة أسوان الجديدة من أجمل مدن الصعيد، مشيرة إلى طرح 6500 وحدة سكنية بهذه المدينة، مؤكدة أن 400 ألف أسرة (2 مليون مواطن متنوعين على مستوى الجمهورية) تسلمت عقود بـ 42 مليار من البنوك وشركات التمويل العقاري.