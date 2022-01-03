انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول

أعلن مسئول أفغاني أن انفجارا وقع صباح اليوم الاثنين، في حدود منطقة الشرطة الـ11 في العاصمة كابول.

وقال عقيل جان عزام نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية -في تصريحات نقلتها وكالة باجفاك الأفغانية-: "لقد انفجر لغم أرضي بالقرب من منطقة الشرطة 11 لكنه لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو خسائر مادية".

وأضاف أن قوات الأمن تحقق في ملابسات الانفجار الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه على الفور.

من جهته، قال مولوي ناصر أحمد أحمدي، رئيس المنطقة الحادية عشرة للشرطة إن اللغم انفجر أمام مكتب المنطقة في حوالي الساعة السادسة صباحا ، ولم يتسبب في أي ضرر.