إحالة مدير الشؤون الصحية في الإسكندرية و5 آخرين للمحاكمة التأديبية

أحالت هيئة النيابة الإدارية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، "س.م.س" مدير مديرية الشؤون الصحية، و5 مسئولين آخرين، وهم: "م.ع.أ"، عضو إدارة المشتريات، و"م.ا.م" باحث قانوني، و"م.ح.م" مدير إدارة التموين الطبي، و"غ.ع.ع" مشرف إدارة التخطيط والمتابعة، و"ج.م.ح" مدير إدارة التفتيش المالي، إلى المحكمة التأديبية؛ لاتهامهم بالتراخي والمساس بحقوق الدولة المالية.

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء تحقيقات النيابة في القضية رقم 1754 لسنة 2021؛ حيث أظهرت أن المُحالين للمحكمة لم يستكملوا إجراءات أعمال رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، وجزء من السطح، أعلى قسم الحروق، في مستشفى رأس التين العام، والصادر بشأنها موافقة السلطة المختصة في 9 ديسمبر 2020؛ وعدم البت في طلب تأجيل باقي الأعمال، بجانب عدم تحديد موقفها، بالرغم من علمهم بالموضوع.

وأضافت التحقيقات، أن الأمر ترتب عليه، عدم تنفيذ كامل الأعمال الموضحة بأمر الشغل الصادر من إدارة التموين الطبي "مركزي" في 23 ديسمبر 2020، وتجميد موقف العملية - حتى الآن - كما تراخوا في اتخاذ الإجراءات الجدية؛ حيال اعتماد مستندات صرف قيمة المستخلص الصادر لصالح شركة المقاولات، بقيمة الأعمال المنفذة خلال الفترة من 1 فبراير 2021 وحتى 19 سبتمبر 2021.

ولفتت التحقيقات أن ذلك التراخي أدى إلى تحميل الدولة قيمة فوائد التأخير عن الفترة بين تاريخ تقديم المستندات الرسمية بالمبلغ المطلوب، حتى تاريخ الصرف، والتي تقدر بسعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي، وقت المحاسبة.