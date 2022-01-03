قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأيام الماضية شهدت إقبالا غير مسبوق من المواطنين على تلقي اللقاح، سواء كانت الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أكثر من 221 ألف مواطن تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مضيفًا أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تلقي الجرعة الثالثة في المكان الذي يختاره المواطن

وأضاف، الوزارة تعمل على تيسير عملية تسجيل تلقي اللقاح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، ففور التسجيل على الموقع يتم إرسال رسالة إلى المواطن بالموعد والمكان المحدد لتلقي اللقاح.

واستكمل، أن وزارة الصحة المصرية تمتلك الكثير من التطعيمات وهو ما يؤكد حرص الجولة على المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه يتم تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن يوميًا.