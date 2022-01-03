 كندا تسجل 18 ألفا و427 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة - بوابة الشروق
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كندا تسجل 18 ألفا و427 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 9:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 9:39 ص

سجلت كندا 18 ألفا و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و229 ألفا و9 إصابات، والوفيات إلى 30 ألفا و401 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 68 مليونا و756 ألفا و211 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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