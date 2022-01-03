ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 4ر232 مقابل 7ر222 أمس الأحد.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 18 ألفا و518 حالة إصابة جديدة، مقابل 13 ألفا و908 إصابات جديدة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 68 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 69 حالة يوم الاثنين الماضي.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و207 ألفا و847 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و478 ألفا و600 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 112 ألفا و223 حالة.