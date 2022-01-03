الزمالك يهزم الترسانة في دوري الطائرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على فريق الترسانة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي صالة حسن حلمي في إطار الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و 26-24 و 25-10 و 25-19

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الشمس بنتيجة 3-صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الثلاثاء على أن يستأنف الفريق التدريبات بعد غد الأربعاء استعدادا لخوض مباراة الطيران في إطار الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للدوري.

ويقود الفريق حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عام ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدرب أحمال وحاتم قنديل مدلكا وأحم شعلان إداريا.