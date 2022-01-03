 الوفد الطبي في غزة: أجرينا 85 عملية جراحية في أسبوع - بوابة الشروق
الإثنين 3 يناير 2022 7:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الوفد الطبي في غزة: أجرينا 85 عملية جراحية في أسبوع

أرشيفية
أرشيفية
إسراء عبدالفتاح
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 5:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 5:34 ص

قال الدكتور هشام السعد فرهود، رئيس الوفد الطبى المصرى داخل قطاع غزة، إن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية لتقديم كل أوجه الدعم إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم الأحد، أن الطاقم الطبي الذي ذهب إلى قطاع غزة تكون من 10 أطباء، وتم استقبالنا من قبل الفلسطينين بحفاوة كبيرة، لافتًا إلى الفريق الطبي أجرى 85 عملية جراحية للأخوة الفليسطينين.

وتابع، أن ثاني يوم من سفر المجموعة الطبية بدأ الأطباء في مناظرة المرضى في ثلاث مستشفيات، مشيرًا إلى أن معظم العمليات الجراحية كانت في قسم العظام.

واستكمل، أن قدمنا الخدمات الطبية لعدد كبير من أهل غزة فضلا عن عمليات القسطرة والقلب المفتوح خلال أسبوع من مغادرة الأطباء للقاهرة، وذلك بعد توزيع الأطقم الطبية على 3 مستشفيات في قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك