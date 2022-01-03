الوفد الطبي في غزة: أجرينا 85 عملية جراحية في أسبوع

قال الدكتور هشام السعد فرهود، رئيس الوفد الطبى المصرى داخل قطاع غزة، إن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية لتقديم كل أوجه الدعم إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم الأحد، أن الطاقم الطبي الذي ذهب إلى قطاع غزة تكون من 10 أطباء، وتم استقبالنا من قبل الفلسطينين بحفاوة كبيرة، لافتًا إلى الفريق الطبي أجرى 85 عملية جراحية للأخوة الفليسطينين.

وتابع، أن ثاني يوم من سفر المجموعة الطبية بدأ الأطباء في مناظرة المرضى في ثلاث مستشفيات، مشيرًا إلى أن معظم العمليات الجراحية كانت في قسم العظام.

واستكمل، أن قدمنا الخدمات الطبية لعدد كبير من أهل غزة فضلا عن عمليات القسطرة والقلب المفتوح خلال أسبوع من مغادرة الأطباء للقاهرة، وذلك بعد توزيع الأطقم الطبية على 3 مستشفيات في قطاع غزة.