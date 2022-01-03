إسرائيل تصادق على تعريف جديد لوحدة اليمام

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، بتعريف الوحدة الشرطية "اليمام" بأنها وحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب.



وجاء بيان صدر عن بينيت: "قبل عدة أسابيع، في عيد الحانوكا، زرت تدريبا لـ(اليمام) سوية مع وزير الأمن الداخلي وقائد الشرطة، شاهدت مقاتلي (اليمام) خلال نشاطهم، يتدربون على ما يعرفون بأفضل صورة- السيطرة على الحادث الإرهابي، بإصرار بنجاعة ومهنية - أرغب بأن أقول لكم - لا يجب العبث معهم".



وأضاف: "ابتداء من اليوم، الوحدة الشرطية الخاصة، هي الوحدة القومية لمكافحة الإرهاب لدولة إسرائيل، على مدار سنوات طويلة، مقاتلو الوحدة وضباطها أنقذوا الكثيرين بسلسلة من العمليات التي لا يمكن بالتوسع بالحديث عنها، أقول لكم، نحن بأيدي أمينة، الهدف الذي وضعته أمام "اليمام"، بأن تكون وحدة مكافحة الإرهاب الأفضل في العالم"، بحسب زعمه.



ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرات "اليمام"، ويستند إلى عمل طاقم قادة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، والذي أوصى على دفع تلك العملية، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وبهدف تطبيق القرار خصص ديوان رئيس الحكومة 10 ملايين شاقل لتعزيز القدرات والوسائل التي تستخدمها الوحدة، تكثيف النظام القتالي وزيادة القوة العاملة ورفع الكفاءة العملياتية، بالتشديد على الوسائل القتالية والبنية التحتية للتدريب.