اسكتلندا: عدد الإصابات الجديدة بكورونا يتجاوز 20 ألفا

سجلت اسكتلندا عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 20 ألفا و217، حسبما أظهرت أحدث الأرقام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية" إيه ميديا" أن الأرقام التي نشرتها الحكومة الاسكتلندية اليوم الاثنين تظهر إجراء 65 ألفا و860 فحصا جديدا لمرض كوفيد - 19 وأن 9ر39 % من فحوصات كورونا جاءت ايجابية .

وبلغ عدد الأشخاص بالمستشفيات، الذين تأكد مؤخرا إصابتهم بكوفيد -19 أمس الأحد 1031 شخصا ، وأن 38 منهم موجودون في أقسام الرعاية المركزة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا 4 ملايين و383 ألفا و212 شخصا، وأن الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ عددهم 4 ملايين و17 ألفا و51 وعدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة مليونين و992 ألفا و583.

كما تم نشر البيانات اليومية لأول وثاني كانون الثاني /يناير الحالي.

وقد تم تسجيل 17 ألف و 65 حالة جديدة في أول كانون الثاني /يناير و14 ألفا و80 في اليوم الثاني من الشهر نفسه.