ارتفاع العائد على السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار العائد على سندات الخزانة الأمريكية في أول أيام التداول من العام الجديد، في ظل موجة تفاؤل اقتصادي رفعت أسعار الأسهم الأمريكية مما جذب الكثير من الشركات إلى طرح سندات للبيع، وعزز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات خلال العام الحالي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية، بقيادة السندات الخمسية التي ارتفع عائدها بنحو 8 نقاط أساس إلى 34ر1%. في حين ارتفع العائد على السندات ذات العامين إلى 0.79% وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في ضوء أسعار الفائدة على العقود الآجلة، من المنتظر أن يقرر مجلس الاحتياط الاتحادي أول زيادة لأسعار الفائدة الرئيسية خلال مايو المقبل، على أن تصل الزيادة التراكمية في سعر الفائدة خلال العام الحالي ككل إلى 77 نقطة أساس.

في المقابل يتوقع المحللون، وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية بنهاية العام الحالي إلى أعلى مستوياته، ليصل العائد على السندات ذات العامين إلى 12ر1% وعلى السندات العشرية إلى 04ر2%.