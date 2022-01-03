الجزائري محمد هامل يبدأ اليوم عمله كأمين منتدى الدول المُصدرة للغاز

بدأ الجزائري محمد هامل، رسميًا، اليوم الإثنين، العمل في منصب أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، لمدة عامين، حسبما ذكر بيان للمنتدى، وفق وكالات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في 17 نوفمبر الماضي، عن وزارة الطاقة، قولها إنه تم تعيين الجزائري محمد هامل رئيس لجنة المحافظين في أوبك أميناً عاماً لمنتدى الدول المصدرة للغاز خلفاً للروسي يوري سنتيورين، في اجتماع عُقد يوم 16 نوفمبر.

وتولى هامل منصب رئيس لجنة المحافظين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في 2015، حتى نهاية العام الماضي 2021.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة منها روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، وتأسس لزيادة التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ويقول المنتدى إنه يمثل أصحاب 70 % من احتياطيات الغاز المؤكدة و44 % من الانتاج المسوق و51 % من الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وعمل هامل من قبل نائبا لرئيس شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية لشؤون الإستراتيجية والتخطيط. وكان مستشارا بارزاً لأمين عام أوبك عبد الله سالم البدري في الفترة من 2010 إلى 2014 ورئيس دراسات الطاقة بالمنظمة من 2002 إلى 2009.

وأشار منتدى الدول المصدّرة للغاز إلى أن "هامل" اختير على رأس المنتدى -المكون من 18 دولة- في الاجتماع الوزاري الـ23، برئاسة بوليفيا، لمدة عامين، تبدأ من أول يناير 2022.

ويضم المنتدى، إضافة إلى الجزائر وروسيا، وبوليفيا، مصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات.