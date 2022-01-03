قال الفنان إياد نصار، إنه يسعى دائمًا لتقديم الأدوار التي تتناسب مع تفكيره، لافتًا إلى أنه يبحث عن الأدوار التي تجذب فكر المشاهد، وقد تكون معالجة لإحدى المشكلات المجتمعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الأحد، إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على الممثل من خلال الأدوار التي يقدمها إلى المشاهدين، متابعًا أنه اختار مجال الفن لأنه يحبه على الرغم من أنه لا يحب البيئة المحيطة به.

واستكمل، أنه يوجه لنفسه انتقادات لازعة دائمًا بعيدًا عن آراء الجمهور، ويسعى لتطوير نفسه من خلال الأدوار التي يقدمها، مشيرًا إلى أنه لا يسير على تقديم دور واحد فقط بل يعمل على التنوع.

وتابع، أن هناك صفات محيطة بمهنة الفن وهي المنافسة والاستعراض، لافتًا إلى أن بعض الشركات تعمل على استخدام السوشيال ميديا للهجوم على أحد الفنانين وممارسة الضغوط عليه لتحقيق أغراض خفية.

وناشد الشباب المقبلين على مهنة التمثيل بالقراءة في علم النفس فيجب على كل ممثل أن يكون لديه قدر من المعرفة بالسيكولوجي، متابعًا أن ابنته إيثار البالغة من العمر 17 سنة تدرس «السيكولوجي»، في الجامعة.