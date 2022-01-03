أجرت رابطة الأندية عصر اليوم الإثنين حفلًا لإجراء مراسم قرعة كأس الرابطة المُقرر إقامتها لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية.

وتُقام بطولة كأس الرابطة بمشاركة 18 فريقًا، يتم تقسيمهم على 3 مجموعات، بحيث تضم كل واحدة 6 فرق، ويتأهل منهم المتصدرين فقط، بجانب صاحب أفضل مركز ثاني، وذلك خلال شهر يناير الجاري، فيما يُقام الدورين نصف النهائي والنهائي خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة اللاعبين المحليين أيضًا، استغلالًا لفترة التوقف الدولي حينها.

وأسفرت القرعة عن وقوع بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة فرق الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وفيوتشر ومصر المقاصة والمصري.

وتستعرض الشروق في السطور التالية مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس الرابطة:

الجولة الأولى - الأربعاء 12 يناير

الساعة 2:30 عصرا - إيسترن كومباني أمام فيوتشر

الساعة 2:30 عصرا - المصري أمام مصر للمقاصة

الساعة 5:00 مساء - بيراميدز أمام الاتحاد السكندري

الجولة الثانية - الأحد 16 يناير

الساعة 2:30 عصرا - فيوتشر أمام بيراميدز

الساعة 5:00 مساء - مصر للمقاصة أمام إيسترن كومباني

الساعة 5:00 مساء - الاتحاد السكندري أمام المصري

الجولة الثالثة - الخميس 20 يناير

الساعة 2:30 عصرا - إيسترن كومباني أمام الاتحاد السكندري

الساعة 5:00 مساء - بيراميدز أمام المصري

الساعة 5:00 مساء - فيوتشر أمام مصر للمقاصة

الجولة الرابعة - الأربعاء 26 يناير

الساعة 2:30 عصرا - المصري أمام فيوتشر

الساعة 2:30 عصرا - الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة

الساعة 5:00 مساء - إيسترن كومباني أمام بيراميدز

الجولة الخامسة - الأحد 30 يناير

الساعة 5:00 مساء - فيوتشر أمام الاتحاد السكندري

الساعة 5:00 مساء - إيسترن كومباني أمام المصري

الساعة 5:00 مساء - بيراميدز أمام مصر للمقاصة.

يُذكر أن رابطة الأندية كانت قد أعلنت أن كل فريق مشارك في كأس الرابطة سيحصل على 100 ألف جنيه مساهمة من الرابطة، كما يحصل المُتوج باللقب على مليون ونصف المليون جنيه.

وبموجب ما أعلنته رابطة الأندية سيحصل صاحب المركز الثاني (الوصيف) على مليون جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه.