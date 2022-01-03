فياريال يكتسح ليفانتي بخماسية في الدوري الإسباني

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اكتسح فياريال ضيفه ليفانتي 5 /صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني.

وتقدم بولاي ديا لفياريال في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعزز زميله باو توريس تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 37 أضاف جيرارد مورينو الهدف الثالث لفياريال، لينهي فريقه الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل مانو تريجيروس الهدف الرابع لفياريال في الدقيقة 74 ، فيما اختتم جيرارد مورينو خماسية فريقه في الدقيقة 79.

ورفع فياريال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.