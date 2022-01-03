سوريا تتسلم مليون جرعة لقاح ضد كورونا من الصين

تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومستلزمات مخبرية لتشخيص الإصابات من الصين.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش قوله في تصريح للصحفيين اليوم، إن اللقاحات والمستلزمات المخبرية تشكل دعما كبيرا للقطاع الصحي في مواجهته لوباء كورونا، وهي دليل حرص القيادة الصينية على تعزيز العلاقات مع سورية بمختلف المجالات واستمرارها.



وبدوره، أوضح السفير الصيني بدمشق فنج بياو أن بلاده تبذل أقصى جهودها لدعم الاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، وتحقيق تعاون دولي أكبر في هذا المجال، ولاسيما مع ظهور متحورات جديدة.



وأعرب السفير الصيني عن أسفه لأن بعض الدول الغربية لا تدعم جهود وصول اللقاحات لجميع الدول ما سبب فجوة في نسب التغطية على المستوى العالمي، معتبرا أن ذلك دليل على نفاق الولايات المتحدة والدول الغربية بما يخص حقوق الإنسان.



ووفق الوكالة، تعد دفعة اللقاحات هذه هي الرابعة التي تتسلمها وزارة الصحة من الصين، حيث تسلمت في منتصف نوفمبر الماضي الدفعة الثالثة، وكانت عبارة عن نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم.