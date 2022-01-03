تنظم الدار المصرية حفل توقيع رواية "الجمعية السرية للمواطنين"، أحدث المؤلفات الأدبية للروائي أشرف العشماوي، السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر المكتبة في 16 شارع محمد ثاقب أمام كنيسة المرعشلي بالزمالك.

الرواية تدور في فترة السبعينيات وتتناول قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش الشهيرة، للرسام فان جوخ، واختفائها ثم عودتها مرة أخرى بصورة غامضة، وكواليس هذه القضية.

وعلى ظهر غلاف الرواية نقرأ: “أبطال هذه الرواية شخصيات غير تقليدية لكننا نصادفها كل يوم، يعيشون في المسافة الفاصلة بين الحقيقة والخيال، ظلوا صامتين حتى فك المؤلف عقدة لسانهم ليحكوا ما أرهقهم كتمانه عبر سنوات طويلة، ما أوجعهم وما أسعدهم، أحلامهم التي لا تحتاج إلى تفسير وطموحاتهم التي لا تكلف الكثير.