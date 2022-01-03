 الدنمارك تسجل 7978 إصابة جديدة بكورونا 15 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 7978 إصابة جديدة بكورونا 15 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 10:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 10:03 ص

سجلت الدنمارك 7978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 839 ألفا و952 إصابة، والوفيات إلى 3302 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 12 مليونا و136 ألفا و265 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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