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الشرطة الهولندية تفرق مظاهرة محظورة ضد سياسات الحكومة لمواجهة كورونا

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 7:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 7:13 ص

فرقت الشرطة في امستردام يوم الأحد، مظاهرة غير قانونية، ضد سياسات الحكومة الهولندية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" إن حوالي 10 آلاف شخص احتشدوا بعد الظهر أمام متحف "ريجكس" بالعاصمة، على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات الكبيرة.

واندلعت اشتباكات أمام المتحف الوطني بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، حيث أصيب أربعة من رجال الشرطة عندما حاول بعض المتظاهرين اختراق حاجز للشرطة.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال ثلاثين مشاركا. ووجهت إليهم اتهامات بالإخلال بالنظام العام أو الإساءة الجسدية أو حيازة أسلحة بدون تصريح، من بين اتهامات أخرى.

وأظهرت لقطات فيديو الشرطة وهي تستخدم الهراوات ضد مجموعة من النساء والرجال. وتم نشر عدة مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب قبل الاحتجاج.

وأفادت السلطات بأن الأوضاع هدأت مع حلول الليل.

ولم ترد أنباء رسمية عن حدوث إصابات بين المتظاهرين.

يذكر أن تجمعات مماثلة غير قانونية، وصفها منظمون بأنها "فعاليات شرب القهوة الجماعية" قد تحولت إلى أعمال شغب في الماضي.

وتخضع هولندا حاليا لإغلاق صارم، من المتوقع أن يستمر حتى منتصف كانون الثاني/يناير على الأقل، بسبب الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" شديد العدوى.

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