محافظ الدقهلية يشدد على تنفيذ كافة الإجراءات للتعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية

أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصل أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين لليوم الثالث والتي تجمعت بمراكز ومدن المحافظة، مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا إلى ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع طوال اليوم، وفي ذات السياق تتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بصفة مستمرة مع الغرف الفرعية مع المراكز والمدن والأحياء الموقف أولا بأول.

وكان مختار وجه لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفوري مع موجة الطقس غير المستقرة وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الامطار.

وأشار محافظ الدقهلية بضرورة الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الأمطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين وضرورة الاستجابة الفورية لشكواهم.