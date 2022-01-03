إزالة الإعلانات المخالفة ورفع الإشغالات بشوارع بيلا في كفر الشيخ

شهدت شوارع مدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور رئيس المركز والمدينة، عدداً من الحملات المكبرة على مدار اليوم، لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية؛ لتحقيق الانضباط والتيسير على حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المدينة.

وشن قسم الإشغالات بمركز ومدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات وإشغالات الباعة الجائلين، والمحال التجارية المخالفة، بعدد من الشوارع وأماكن مختلفة بنطاق المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين، وإعادة الانضباط في الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

ونفذ قسم الإعلانات بالمدينة حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة إعلانات غير مرخصة ومخالفة للائحة الإعلانات على أعمدة الإنارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، واصلت إدارة الكهرباء بالمدينة، جهودها المكثفة في أعمال صيانة الإنارة العامة وإصلاح الخلايا الكهربائية المغذية لأعمدة الإنارة، استهدفت الأعمال منطقة مقابر المدينة وحي أبو دشيش، وجاري مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة على طريق «إبشان- الكراكات» في مركز بيلا.