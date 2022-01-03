الكهرباء: عودة الخدمة لمدينة شرم الشيخ بعد 3 ساعات من سقوط الأمطار

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن السبب الرئيسي وراء قطع الكهرباء في شرم الشيخ هو الحفاظ على سلامة المواطنين بعد سقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الأحد، أنه لم يتم قطع الكهرباء على شرم الشيخ بأكلمها ولكن تم فصلها بشكل يدوي، مضيفًا أن المياه الغزيرة طالت الشوارع والمحال التجارية والقرى السياحية ولوحات الكهرباء.

واستكمل، أن بعد 3 ساعات من سقوط الأمطار، عادت الكهرباء إلى جميع أنحاء شرم الشيخ، متابعًا أن المناطق التي لم يتمكن فيها من إعادة الكهرباء تم الدفع فيها بعربات توليد كهرباء.

وأضاف، أن الوضع الحالي مستقر سواء على مستوى حالة الطقس، أو على مستوى إنارة منطقة شرم الشيخ بأكملها، متابعًا أنه تم ضخ 13 سيارة مولد كهرباء في الأماكن التي يتمكن من استعادة الكهرباء فيها.