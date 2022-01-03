إصابة ضابط وأمين شرطة ومسعفين في حادث تصادم بالبدرشين

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تسبب حادث تصادم بالطريق الأوسطي بنزلة البدرشين جنوب محافظة الجيزة إلى إصابة ضابط وأمين شرطة واثنين آخرين.

وتوصلت التحريات إلى أن بداية الحادث هو سير سيارة نقل محملة بالرمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت على الطريق، وأثناء وصول سيارة من قوة قسم البدرشين لفحص البلاغ اصطدمت بهم سيارة من الخلف تسببت في إصابتهم.

وأوضحت أنه فور وصول سيارة الإسعاف لنقل المصابين، اصطدمت بهم سيارة بالخلف وأسفرت عن إصابة 2 مسعفين، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى ضباط مرور الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

ونقل المصابين إلى لمستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير لطبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.