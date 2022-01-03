مقتل 3 وإصابة 14 جراء أعمال شغب بسجن في الفلبين

قتل 3 سجناء وأصيب 14 آخرون في أعمال شغب بموسسة إصلاحية بالفلبين، وفقا لما قاله مسؤولون اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم مكتب الإصلاحيات، جابرييل تشاكلاج، إن الشجار في سجن نيو بليبيد بمنطقة مونتينلوب بالعاصمة مانيلا اندلع يوم الأحد واستمر قرابة الساعة.

وتابع "بدأ العنف بمضايقات لفظية في عنابر متجاورة... إلى أن سمع دوي إطلاق نار"، مضيفا "أدى ذلك إلى تبادل إطلاق النار واندلعت الفوضى. كان الجميع في وضع الدفاع عن النفس".

وقال تشاكلانج إنه تم التعرف على سبعة محتجزين هم من بدأوا أعمال العنف وجرى نقلهم إلى السجن الانفرادي في الوقت الذي تبحث فيه السلطات الإجراءات التأديبية المناسبة.

وأضاف أن حراس السجن صادروا مسدسات بدائية الصنع وأسلحة بيضاء مختلفة من السجناء.

يشار إلى أن سجن نيو بليبيد به 18 ألف نزيل. كما يوجد بالمنشأة كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة، ولكن في المناطق الإستراتيجية فقط. ولا يقوم حراس السجن بمراقبة النزلاء على مدار 24 ساعة.