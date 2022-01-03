علّق الإعلامي عمرو أديب، على التسجيلات الصوتية المنسوبة لفكري الهواري مدير سلسلة محلات هايبر وان، الذي ألقي القبض عليه لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين: "يبدو أن هذا الرجل وفقًا لكلامه كان نافذا ومنفذا في 6 أكتوبر.. نحن أمام أمرين إما يكون هجص وبالتالي يكون الراجل بينخع أو إن الكلام ده حقيقي ودي تبقى مصيبة المصايب".

وأضاف: "لو الكلام (اللي اتقال) مش حقيقي يبقى راجل مختل عقليا وإنه بيرسم على الناس وإنه قوي، لكن اللي مخليني أصدق إنه طلب من مساعدين له إنهم يتنكروا في هيئة أعضاء نيابة في بيت الراجل اللي صور حادثة كريم الهواري".

وتابع: "اللي عنده الجرأة دي يبقى مقتنع إنه محمي في بلد إحنا عارفين إن محدش بيتحمي فيها".

وضبطت أجهزة الأمن فجر اليوم الاثنين، فكري الهواري مدير سلسلة محلات هايبر وان، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة.

وأُلقي القبض على الهواري بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وتحرر له المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة أكتوبر لمباشرة التحقيقات.

يأتي القبض على الهواري بعد انتشار مقاطع مسجلة يسيئ فيها لأجهزة الدولة والشرطة، فتم ضبطه بقرار من النيابة العامة.