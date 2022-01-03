الشرق السعودية: المكون العسكري يرشح إبراهيم البدوي لرئاسة حكومة السودان خلفا لحمدوك

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ذكرت قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، نقلا عن مصادر سودانية (لم تسمها)، أن المكون العسكري يعتزم ترشيح وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، لرئاسة الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.

وأعلن حمدوك، مساء أمس الأحد، استقالته من منصبه، قائلا في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني".

وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".

واستطرد حمدوك: "الأزمة الكبرى اليوم في السودان سياسية بالمقام الأول، وفي طريقها لأن تصبح أزمة شاملة"، مضيفا: "مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية".

وأكد حمدوك أن حل أزمة السودان: "هو الحوار على مائدة مستديرة"، مردفا: "حاولت قدر استطاعتي أن أجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو كارثة".

وخلال خطابه الذي نقله التلفزيون السوداني، أكد حمدوك، أن التباعد والانقسام بين الشريكين المدني والعسكري بمجلس السيادة السوداني انعكس على أداء الدولة السودانية.

وأضاف: "خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالتحديات"، ذاكرا أن الاتفاق مع المكون العسكري كان "محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي والحفاظ على الإنجازات".

وأوضح رئيس الوزراء السوداني المستقيل، في خطابه، أن "الاتفاق السياسي مع المكون العسكري لم يكن سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار".

وأكد أن الشعب السوداني "أبلى حسنا وشكل ملامح سودان لا تمييز فيه"، لافتاً إلى أن "اتفاق جوبا أسهم في إسكات صوت البندقية وإحياء الأمل في ملايين اللاجئين".