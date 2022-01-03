وكيل التموين بالإسكندرية يشدد على المتابعة المستمرة للوضع التمويني

عقد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أول اجتماع بالعام الجديد، اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام المديرية مع قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية.

وشدد سعد الله على استمرار استقرار القطاع التمويني بالمحافظة كما شهدته الأعوام السابقة، من خلال متابعة الأنشطة التموينية وتوافر السلع، وتشديد الرقابة على الأسواق لينال المواطن السكندري خدمات تموينية متميزة.

وطالب وكيل الوزارة بتحديث قواعد البيانات للأنشطة التموينية أولا بأول، موضحًا أنه في ظل التحديات التي تواجه المديرية من تناقص أعداد العاملين بسبب سن المعاش، إلا أن رجال التموين قادرون على مواصلة الإنجازات التي وصلت إليها المديرية بمضاعفة المجهود المبذول.