 الكويت تحث مواطنيها في المغرب على العودة إلى أرض الوطن بسبب تزايد إصابات كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تحث مواطنيها في المغرب على العودة إلى أرض الوطن بسبب تزايد إصابات كورونا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 5:00 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 5:00 م
حثت سفارة الكويت لدى المغرب، اليوم الاثنين، المواطنين الكويتيين الموجودين في المغرب على العودة إلى أرض الوطن نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ولا سيما المتحور الجديد (أميكرون).

ونقلًا عن موقع قناة «الراي» الكويتية، أهابت السفارة في بيان بالمواطنين الكويتيين الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل ما تشهده دول العالم من تزايد في أعداد الاصابات بفيروس (كورونا).

ودعت المواطنين الكويتيين الموجودين بالمغرب إلى الاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة على رقم الطوارئ 00212611716263 أو رقم السفارة 0025337631111.

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