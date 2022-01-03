فرنسا: لا معلومات كافية حول ضرورة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا

قال رئيس برنامج التطعيم الفرنسي آلان فيشر، إن فرنسا ستتخذ قرارًا في فبراير أو مارس المقبل حول توصيتها بالحصول على جرعة رابعة من لقاح كورونا بمجرد جمع المزيد من البيانات العلمية، نافيًا وجود معلومات كافية حول ضرورة الأمر حتى الآن، وذلك حسبما نشرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد أعلن أن جميع الإسرائيليين الذين تفوق أعمارهم ستين عامًا والطواقم الطبية سيحصلون على جرعة رابعة من لقاح مضاد لكوفيد-19، وسط ارتفاع عدد الإصابات جراء المتحوّرة أوميكرون الشديدة العدوى.

وأكد «بينيت»، خلال مؤتمر صحفي مخصص للوباء، أن وزارة الصحة أعطت موافقتها على هذه الجرعة بعد يومين من الموافقة على إعطائها للأشخاص المعرّضين للخطر، معقبًا: «موجة أوميكرون هنا ويجب أن نحمي أنفسنا».

ومنحت السلطات الصحيّة الإسرائيلية الضوء الأخضر لإعطاء الجرعة الرابعة للأشخاص الذين تُعتبر مناعتهم ضعيفة، بعد حملة الجرعات المعزّزة الصيف الماضي.

وبعد إطلاق حملة تلقيح ذوي المناعة الضعيفة، أجاز مدير وزارة الصحة الإسرائيلية نحمان أش، إعطاء جرعة رابعة من اللقاح للمسنين من نزلاء دور رعاية وللمرضى في الأقسام المخصصة للشيخوخة.