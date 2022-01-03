نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين: اهتمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية، اليوم الاثنين 3يناير، والتي جاء في مقدمتها ما يلي:

وزير المالية: صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهتم بالاستثمار فى مصر

قال محمد معيط وزير المالية: "إننا حريصون على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي، على النحو الذى يُسهم فى دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم"، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية.

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7% نموا في صادرات مصر من الأثاث وتحقق 236 مليون دولار خلال 11 شهرا

حققت صادرات الأثاث المصري نموًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من 2021 لتصل إلى 236 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بحسب ما ذكره التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث.

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خسائر محدودة البورصة في ثاني جلسات العام الجديد

تراجعت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، ثاني جلسات العام الجديد 2022، ولليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع والعام، حيث أغلق المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 على تراجع بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى 11897 نقطة.

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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.7 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.7 مليار جنيه، على ثلاث شرائح وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الشريحة الاولى من الطرح بلغت 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وبلغت قيمة الشريحة الثانية 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

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ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك بلس

سجلت أسعار النفط ارتفاعات اليوم الاثنين في ظل تراجع إنتاج ليبيا من النفط، وقبل يوم من الاجتماع المقرر غدا لتحالف "أوبك بلس" لبحث مستويات الإنتاج لشهر فبراير.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بنسبة 0.7% إلى 75.75 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت تسوية مارس بـ 0.7% إلى 78.34 دولار للبرميل.

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التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني من يناير الجاري

قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه اعتباراً من أول يناير 2022، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلا من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه.

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الذهب يتراجع جنيه واحد خلال تعاملات اليوم وجرام 21 يسجل 798 جنيها

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم جنيه واحد حيث سجل جرام 21 الأكثر مبيعا 798 جنيها مقابل 799 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وذلك وفقا لتصريحات نادي نجيب سكريتر شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية.

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