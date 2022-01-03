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استمرار مشكلات الطيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية ونقص العمالة

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:20 ص

استمرت حالات تأخير الرحلات في الولايات المتحدة اليوم الأحد حيث اجتاحت عاصفة شتوية الجانب الشرقي من الولايات المتحدة في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطيران من نقص العمالة بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وتم إلغاء نحو 1900 رحلات من وإلى الولايات المتحدة وداخل الولايات المتحدة اليوم الأحد، كما تم تسجيل 600 حالة تأخير، وفقا لشركة تتبع الرحلات "فلايت اوير دوت كوم". ويأتي هذا بعد إلغاء 2700 رحلة وتأخير 6500 رحلة أمس السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن العاصفة تسببت في هطول الثلوج وحدوث عواصف رعدية وفيضانات في وسط الولايات المتحدة لتتراكم الثلوج في نيويورك ونيوإنجلاند اليوم الأحد. وستجلب عاصفة أخرى ثلوجا كثيفة في الشمال الغربي وأمطارا ساحلية مع رياح عاتية إلى الساحل اليوم الأحد.

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