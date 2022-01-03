رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: جاهزون فنيا لإجراء الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم الاثنين، أن المفوضية مازالت جاهزة فنيا لإجراء الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم، عن السايح قوله، خلال مداخلة أمام مجلس النواب في طبرق اليوم، إن "لم ترفع حالة القوة القاهرة سنتشاور مع النواب على موعد جديد للانتخابات".

وأشار إلى أن "عناصر القوة القاهرة منها الأحكام القضائية المتضاربة، والتي صدرت خارج المدة القانونية والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمرشحين وفيها أسماء معينة".

وأضاف أن "العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون ولم نتمكن من اتخاذ الخطوة الثانية بالإعلان عن قائمة المرشحين"، لافتا إلى أن "عملية التدقيق في ملفات المرشحين واجهت إرباكا.. ورصدنا تزويرا كبيرا في قوائم التزكية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملفا".

وأوضح أن "عملية انتخاب مجلس النواب مازالت مستمرة وتلقينا نحو 5400 طلب ترشح"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من التزكيات لا تتوافق مع القانون.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية يوم 24 ديسمبر الماضي، قبل أن تطالب المفوضية بتأجيلها إلى 24 يناير الجاري، لكن لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد.

يذكر أن الانتخابات جزء من خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى في ليبيا.