طرح البوستر الرسمي لفيلم «معالي ماما»

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "معالي ماما" البوسترات الدعائية للفيلم، وجمع البوستر الرئيسي الفنانة بشري ومحمود الليثي، نور إيهاب والفنان سليم ترك وياسين أمير وبوسترات منفصلة لكل فنان منهم.

وكانت انتهت جميع تفاصيل عملية المونتاج الخاصة بالفيلم تمهيدا لعرضه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي، ونور إيهاب، وسليم الترك، وياسين أمير، وسامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب.