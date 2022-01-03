روسيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و835 حالة وفاة

سجلت روسيا 16 ألفا و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و554 ألفا و309 إصابات.

وذكر مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في روسيا اليوم الاثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع إلى 311 ألفا و353 شخصا؛ بعد تسجيل وفاة 835 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتراجعت حصيلة إصابات ووفيات كوفيد-19 في روسيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا إلى 60.4 %.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن أكثر من 78 مليون مواطن روسي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، في الـ23 من الشهر الماضي، أن نسبة المناعة الجماعية في روسيا تبلغ 59.4 %، وهو رقم غير كاف، مضيفا: "نحن بحاجة لمناعة جماعية بنسبة 80 %".