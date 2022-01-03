ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن طائرة مروحية "هليكوبتر" سقطت قبالة سواحل حيفا، وقال شهود عيان إنهم شاهدوا كتلة كبيرة من اللهب تسقط من السماء في البحر.

وقالت الصحيفة في نبأ عاجل ومقتضب إن خدمات الانقاذ والإسعاف توجهت إلى موقع الحادث.

وذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أنه تم إنقاذ 3 من أفراد طاقم الطائرة التي سقطت قبالة حيفا، ويجري نقلهم الآن إلى مستشفى "رامبام" بحالة غير معروفة.

وقالت القناة الـ 12 العبرية إنه تجري عمليات بحث عن حطام المروحية والمُصابين، بمشاركة وحدة 669 للإجلاء الطبي.

وأفاد شهود عيان في المنطقة بأنهم سمعوا دوي انفجار كبير وقت تحطم المروحية، مشيرين إلى أنه تم إطلاق قنابل إنارة في مكان سقوط المروحية العسكرية في إطار البحث عن المتبقين من طاقم الطائرة.