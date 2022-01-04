الرئيس التركي يتعهد بتقديم دعم مالي للأسر الفقيرة بسبب قيمة فواتير الغاز الطبيعي

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم مساعدات مالية للأسر التركية ذات الدخل المنخفض لمساعدتها في تحمل الزيادة في قيمة فواتير استهلاك الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بثته قنوات التلفزيون بعد اجتماع للحكومة التركية برئاسة أردوغان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التركي القول إن الخزانة العامة التركية أنفقت حوالي 165 مليار ليرة لامتصاص الجزء الأكبر من الزيادة في أسعار الطاقة العالمية وحماية المستهلكين من التضخم.

يأتي ذلك في حين ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 1ر36% وهو أعلى مستوى له منذ 2002، حيث ارتفع التضخم بشكل أساسي نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتقلب سعر الليرة التركية.

وتعهد أدروغان بخفض معدل التضخم إلى أقل من 10%.